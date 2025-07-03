وفي أول تصريح له عقب ارتداء القميص الأزرق، قال حمد الله في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة "إكس": "أنا سعيد جدا بانضمامي لفريق الهلال، الفريق الكبير الذي مثل المملكة أحسن تمثيل".

وأضاف: "بإذن الله أستطيع جاهدا تقديم إضافة تليق بالهلال. لنذهب بعيدا في هذه البطولة".

وكان نادي الهلال أعلن تعاقده مع حمد الله بنظام الإعارة، بهدف تعزيز الخط الهجومي للفريق خلال مشواره في مونديال الأندية، وذلك عقب الفوز التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في دور الـ16.

وانضم المهاجم المغربي إلى التدريبات الجماعية للفريق، الأربعاء، فور وصوله إلى مدينة أورلاندو قادما من العاصمة الأميركية واشنطن دي سي.

ويستعد الهلال لخوض مواجهة حاسمة أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والمقررة مساء الجمعة المقبل، وسط آمال جماهيرية كبيرة بمواصلة الأداء المميز والعبور إلى نصف النهائي.