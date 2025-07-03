وأشارت وسائل إعلام محلية أن كلا اللاعبين حصلا على الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة المرتقبة للفريق السعودي الذي حقق مفاجأة مدوية بإقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 بعد التمديد في ثمن النهائي، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وكان مالكوم قد خرج في الدقيقة 64 في المباراة بعدما سجل هدف فريقه الثاني، كأول تبديل للمدرب الإيطالي سيموني إينزاغي خلال المباراة التي استبدل فيها ستة لاعبين.

وخرج ماركوس الذي سجل هدفين، بينهما هدف الفوز في الدقيقة 112، قبل أربع دقائق من انتهاء الشوط الإضافي الثاني بسبب الإرهاق.

وأشار إينزاغي في المؤتمر الصحافي إلى أن لاعبيه بذلوا مجهودا بدنيا كبيرا في المباراة، آملا أن يلتحق جميع اللاعبين بالمباراة المقبلة.

وكان الهلال قد أعلن انضمام المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بالإعارة من الشباب، بهدف تعزيز صفوفه في ظل إرهاق لاعبيه وإصابات عدد منهم، من بينهم المهاجمين القائد سالم الدوسري والصربي ألكسندر ميتروفيتش.



وقرر مسؤولو الهلال السعودي منح لاعبي الفريق مكافأة مالية سخية بعد الانتصار التاريخي على مانشستر سيتي.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الرياضية" السعودية، عن "مصادر خاصة"، فقد قررت إدارة الهلال صرف مكافأة مالية قدرها مليوني ريال سعودي لكل لاعب، تقديرا لما قدموه من أداء بطولي وروح قتالية أمام الفريق الإنجليزي.