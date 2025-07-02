وذكرت تقارير صحفية أنه من المرتقب أن يغادر ميسي إنتر ميامي بعد نهاية عقده في ديسمبر المقبل، دون أن تتضح وجهته القادمة بعد.

تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال رحيله في يناير المقبل لخوض الأشهر الستة الأخيرة قبل كأس العالم 2026، الذي سيُقام في الولايات المتحدة، ضمن دوريات أكثر تنافسية.

وكشف الصحفي إستيبان إيدول من شبكة "ESPN" أن مفاوضات تجديد عقد ميسي مع إنتر ميامي توقفت يوم الإثنين.

وتزايدت الشائعات حول مستقبل النجم الأرجنتيني، إذ يرى البعض أنه قد يعود إلى ناديه السابق برشلونة، بعد أن فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده مع ميسي في أغسطس 2021.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي لا يزال ينتظر مباراة وداعية في ملعب "كامب نو"، مشيرة إلى أنه لم يخفِ حبه لمدينة برشلونة، حيث ينوي الاستقرار هناك بعد اعتزاله كرة القدم.

أما الوجهة الثانية المحتملة، فهي نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، النادي الذي نشأ فيه ميسي قبل انضمامه إلى برشلونة.

وأشارت "ماركا" إلى أن هدف "ليو" الوحيد حاليا هو الوصول إلى كأس العالم صيف العام المقبل.

كما أشارت تقارير أخرى إلى احتمال انتقال ميسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة.