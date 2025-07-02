ولم تكن بداية المباراة تشير إلى أن فريق المدرب تشابي ألونسو سيتفوق في نهايتها، بعدما أهدر يوفنتوس أكثر من فرصة.

وافتقر المهاجم راندال كولو مواني للدقة في الدقيقة السادسة ليهدر انفرادا من مدى قريب قبل أن يطلق كينان يلديز تسديدة قوية تحولت إلى ركلة ركنية.

وأطلق فرانسيسكو كونسيساو ضربة رأس من مدى قريب سيطر عليها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في منتصف الشوط الأول.

لكن اختلف الأمر بعد نهاية الاستراحة وأصبح ريال مدريد المسيطر وكاد فينيسيوس جونيور أن يسجل الهدف الأول لكنه تأخر في التسديد بعد انطلاقة فردية رائعة من منتصف الملعب.

وحاول المدافع دين هاوسن وسدد مباشرة من مدى بعيد لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

لكن الواعد غارسيا انتزع الفوز بضربة رأس رائعة في الدقيقة 54 ليواصل تألقه في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

ووقف حارس يوفنتوس ميشيل دي غريغوريو أمام تسديدة قوية من أردا غولر، قبل نجاح ريال مدريد في الحفاظ على النتيجة ليواصل سعيه لتحقيق اللقب العالمي.

وسيواجه ريال مدريد في الدور المقبل، الفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي.