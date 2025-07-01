وفي دور المجموعات، حقق الهلال التعادل مرتين والانتصار مرة، قبل أن يعبر مانشستر سيتي في دور الـ16، ليصل إلى ربع النهائي.

وبهذه النتائج سيحصل الهلال على 34.2 مليون دولار، قد ترتفع بشكل كبير في حال العبور إلى نصف نهائي المونديال.

وفي حال فوز الهلال على فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، مساء الجمعة، سيصل دخل النادي السعودي من البطولة إلى أكثر من 55 مليون دولار.

وفي حال الوصول إلى نهائي البطولة، فسترتفع المكافأة إلى 76 مليون دولار.

يذكر أن الأندية العربية الأخرى المشاركة في البطولة، حصل كل منها على 12 مليون دولار فقط، كحد أقصى.

وودعت 4 أندية عربية البطولة من دور المجموعات، وهي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي.