وفي الشوط الأول من لقاء الهلال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية، بدا وكأن السيتي في طريقه ليجعل النتيجة 2-0، عندما انفرد البرازيلي سافينيو، وراوغ حارس المرمى، المغربي ياسين بونو.

لكن بونو مد جسمه بشكل إعجازي، ومد يده لينقذ كرة بدت داخلة المرمى، لينقذ فريقه من تأخر كان قد يعقد الأمور.

بونو استكمل تألقه خلال اللقاء، وقاد الهلال للانتصار بنتيجة 4-3 على مانشستر سيتي، ليصل إلى ربع نهائي مونديال الأندية في أميركا.

وانتشرت لقطة تصدري بونو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتغنت بها معظم المواقع الأجنبية الرياضية.

أما بالنسبة للمصريين، فأعادت اللقطة تصد مشابه لحارس مرمى منتخب مصر الأسطوري، عصام الحضري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2002.

خلال مباراة مصر والسنغال، راوغ نجم السنغال وقتها، الحاج ضيوف، الحارس المصري، وبينما كان يهم بتسجيل هدف، قفز الحضري وتصدى للكرة وهي في طريقها للمرمى، بشكل مذهل.

وأعادت لقطة بونو فجر الثلاثاء ذكريات فترة ذهبية للمنتخب المصري، وحارس سبق بونو بالتألق والإنجازات، وهو عصام الحضري.