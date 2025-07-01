وتقلبت المباراة أكثر من مرة، إذ تقدم مانشستر سيتي بهدف، ثم سجل الهلال هدفين، قبل أن يتعادل الفريق الإنجليزي 2-2.

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث سجل الهلال هدف التقدم، ثم تعادل مانشستر سيتي، قبل أن ينهي الفريق السعودي المباراة بتفوق مستحق.

وتقدم مانشستر سيتي عبر البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 9، الذي استغل كرة تائهة قرب خط المرمى.

وعادل البرازيلي ماركوس ليوناردو للهلال في مطلع الشوط الثاني برأسية، قبل أن يضيف مواطنه مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد انفراد بمرمى إيدرسون حارس سيتي.

لكن النروجي إرلينغ هالاند أهدى الفريق الإنجليزي التعادل في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول، ارتقى كاليدو كوليبالي فوق الجميع وسجل الثالث للهلال برأسية رائعة.

إلا أن البديل فيل فودن تعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

وبينما ظن الجميع ان المباراة في طريقها إلى ركلات الترجيح، خطف ليوناردو هدف الفوز بمتابعة كرة مرتدة من حارس سيتي.

وهذه المباراة الثالثة التي يُحتكم فيها إلى شوطين إضافيين ضمن مونديال الأندية، الذي تستضيفه الولايات المتحدة.

ويواجه الهلال في دور الثمانية فلوميننسي البرازيلي، الذي أقصى إنتر ميلان الإيطالي بفوزه عليه 2-0 في وقت سابق.