وودع إنتر مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة، عقب خسارته المفاجئة بهدفين نظيفين أمام فلوميننسي البرازيلي، في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وقال لاوتارو مارتينيز لشبكة (دازن) التلفزيونية عقب المباراة: "من أراد البقاء فليستمر، ومن لا يرغب فليرحل".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "رأيت الكثير من الأمور التي لم تعجبني. أريد تحقيق الانتصارات".

وتأتي تصريحات بطل العالم مع منتخب بلاده بعد موسم شاق لإنتر استمر 11 شهرا، حل فيه الفريق وصيفا ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي.

وقرر إنتر تعيين المدافع السابق الروماني كريستيان كيفو مديرا فنيا للفريق، خلفا لسيموني إنزاغي، وذلك عقب الخسارة المدوية بخماسية نظيفة أمام باريس سان جرمان الفرنسي بنهائي دوري الأبطال، التي جاءت قبل أيام قليلة للغاية من انطلاق مونديال الأندية.

ومن جهة أخرى، رأى الرئيس التنفيذي لإنتر بيبي ماروتا، أن الشعور بالإرهاق تسبب في خسارة الفريق، مطالبا إياه بالاستعداد لبداية الموسم المقبل.

وقال ماروتا عقب المباراة: "كانت هذه آخر مباراة في موسم طويل ومرهق، برزنا فيه كممثلين لكرة القدم الإيطالية في جميع المسابقات، بما في ذلك هذه المباراة الأخيرة".

وأضاف ماروتا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: "من الواضح أن مطالبة هذا الفريق بمزيد من الأداء بعد لعب 63 مباراة، أي أكثر من 20 مباراة عن بعض أقرب منافسينا، تتطلب أيضا تحليلا دقيقا لتأثيره النفسي والبدني".

وأوضح: "هذه المباراة على سبيل المثال تجسد ما أقوله. لو جرى هذا اللقاء قبل 3 أشهر، لكانت النتيجة مختلفة".

وتابع: "علينا الآن أن نتحد ونستعيد عزيمتنا ونواجه بداية الموسم بنفس العزيمة واحترام القيم التي لطالما ميزت هذا النادي. يخبرنا تاريخ إنتر ميلان أنه علينا دائما رفع سقف التوقعات والمنافسة بأقصى قدر ممكن في جميع المسابقات التي نشارك فيها".