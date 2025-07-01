وسجل فلوميننسي هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق جيرمان كانو، قبل أن يضيف بيريرا هيركليز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وغادر الفريق الإيطالي البطولة، في إخفاق جديد بعد ضياع فرصة تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

في المقابل، سيكون فلوميننسي على موعد مع مواجهة الفائز من مباراة أخرى بدور الـ16، التي تجمع الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي.