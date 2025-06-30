وفي تصريحات نقلها موقع النادي الإلكتروني "الهلال معروف بأنه من أفضل الفرق في السعودية، وأعتقد أنهم أثبتوا جودتهم في البطولة حتى الآن."

وأضاف: "نحترم جميع الخصوم، لكننا نعلم أنه إذا قدمنا أفضل ما لدينا، فسيكون من الصعب جدًا التغلب علينا."

وبلغ مان سيتي ثاني أدوار المونديال المقام بالولايات المتحدة بعد أن تصدر مجموعته بـ9 نقاط، فيما احتل "الزعيم" وصافة سلم ترتيب مجموعة الثامنية برصيد 5 نقاط.

وأكد مرموش أن لاعبي مانشستر سيتي يطورون روابط قوية فيما بينهم خلال مشاركتهم الجارية في كأس العالم للأندية.

ومع وجود عدد من الوجوه الجديدة بين طاقم اللاعبين والجهاز الفني، يؤكد النجم المصري أن قضاء هذا الوقت المشترك ساهم بشكل إيجابي في بناء العلاقات داخل الفريق.

وقال "قضينا وقتًا طويلًا معًا، نجلس معًا على الإفطار، والغداء، والعشاء".

وأضاف "في الأوقات بين الحصص وبعدها، نستمتع بوقتنا سويًا. هذا يعزز من الانسجام بيننا ويجعلنا نشعر كأننا عائلة كبيرة (...) قد نبقى هنا لمدة شهر، لذا المرح اليومي يساعد كثيرًا في تحسين الأجواء واللعب بشكل أفضل على أرض الملعب."