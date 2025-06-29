وامتدت المباراة إلى أربع ساعات و38 دقيقة، بسبب توقفها لساعة ونصف كإجراء احترازي وقائي بسبب خطر حدوث عاصفة رعدية، مع امتدادها إلى شوطين إضافيين وتوقفات عدة خلال المباراة.

وافتتح رييس جيمس التسجيل لتشلسي في الدقيقة 64 من ضربة حرة مباشرة.

وأحرز النجم الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 ويلجأ الفريقان للعب وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، اضطر بنفيكا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيانلوكا بريستياني في الدقيقة 92 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل تشلسي النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز كريستوفر نكونكو الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 108، فيما أضاف بيدرو نيتو وكيرنان ديوسبري هال الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 115 و117 على الترتيب.

ويلتقي تشلسي في دور الثمانية مع بالميراس البرازيلي الذي تفوق على مواطنه بوتافوغو بهدف دون رد مساء السبت.

ويمتلك تشلسي أفضلية واضحة في المواجهات السابقة مع بنفيكا، إذ انتهى آخر لقاء بينهما بفوز الفريق الإنجليزي 2 - 1، ما عزز سجله المثالي بتحقيق ثلاثة انتصارات في آخر ثلاث مباريات ضد الفريق البرتغالي في جميع المسابقات، قبل أن يسجل اليوم فوزه الرابع.