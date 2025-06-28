وأفاد تقرير لصحيفة "أكشام" التركية بأن النادي السعودي دخل على الخط وبدأ المفاوضات للتعاقد مع المهاجم المغربي في الميركاتو الصيفي الحالي، مضيفا أن إنزاغي أعطى الضوء الأخضر لهذا التعاقد المحتمل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نادي فنربخشة، الذي يشرف عليه البرتغالي جوزيه مورينيو، حدد قيمة انتقال النصيري إلى الهلال في 40 مليون يورو.

لكن الهلال حدد عرضه المالي في 35 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة.

وتبلغ القيمة السوقية للدولي المغربي، البالغ من العمر 28 عاما، حوالي 24 مليون يورو، علما أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق التركي يمتد حتى سنة 2029.

وأوضحت الصحيفة أن خطوة الهلال جاءت بعد تعثر مفاوضاته لضم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي.

ومنذ انضمامه إلى فنربخشة، شارك يوسف النصيري في 52 مباراة رسمية، سجل خلالها 30 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.