وقال كلوب، لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية: "كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة تم تطبيقها على الإطلاق. أشخاص لا علاقة لهم بالواقع اليومي في هذه الرياضة هم من يقررون".

وعبّر يورغن، الذي يعمل حاليا رئيسا لكرة القدم في "ريد بول" عن استيائه من قرارات الاتحاد الدولي "فيفا"، قائلا إنها تُعرض سلامة اللاعبين للخطر وتُثقل كاهل جدول المباريات.

وتابع: "أخشى أن يتعرض اللاعبون في الموسم المقبل لإصابات لم يُصابوا بها من قبل، وإن لم يحدث ذلك، فستأتي تلك الإصابات في كأس العالم أو بعده".

وأشار إلى أن التوسع في عدد الفرق والتوقيت الصيفي للبطولة يفاقمان الضغط على اللاعبين، مما قد يؤدي إلى إصابات غير مسبوقة.

وتأتي تصريحات كلوب الحادة في وقت تواجه فيه الفيفا انتقادات متزايدة بشأن إدارتها للتقويم الدولي وتأثيره على رفاهية اللاعبين.