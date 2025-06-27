وكان العين خسر أمام يوفنتوس 0-5 وسيتي 0-6، بينما هزم الوداد أمام الفريق الإنجليزي 0-2 والإيطالي 1-4، ليودع الفريقان العربيان المنافسة قبل الجولة الثالثة.

وتقدم الوداد بهدف الجنوب إفريقي كاسيوس مايلولا غير المراقب، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة محمد مفيد (4)، ثم سجل العين التعادل عبر التوغولي كودجو لابا من ركلة جزاء (45+1).

ونجح لاعب وسطه الباراغوياني كاكو في إضافة الثاني بتصويبة قوية من داخل المنطقة، بعدما استلم تمريرة من الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس (50).

وهذا الفوز الثاني للفريق الإماراتي في مشاركته الثانية، بعدما كان وصل إلى نهائي نسخة 2018 بفضل تجاوزه مباراتين بركلات الترجيح، بالإضافة إلى فوزه على الترجي التونسي في الدور الثاني، قبل خسارته أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.

في المقابل، تلقى الوداد خسارته الخامسة مقابل تعادل واحد في ثالث مشاركاته.

وفي المباراة الأخرى، استحق سيتي إنهاء المجموعة بالعلامة الكاملة، إذ كان الطرف الأفضل وتقدم منذ الدقيقة التاسعة عبر البلجيكي جيريمي ديكو وسدد في الشباك.

إلا أن الفرحة لم تدم طويلا لأن يوفنتوس أدرك التعادل بفضل هفوة من الحارس البرازيلي إيدرسون، الذي أخطأ في تمرير الكرة فخطفها الهولندي تون كومباينرز وتقدم بها قبل أن يطلقها في الشباك (11)، قبل أن يرد كالولو الهدية ويحول الكرة بالخطأ في شباك فريقه لحظة اعتراضه عرضية من البرتغالي ماتيوش نونيش (26).

وواصل سيتي أفضليته وتهديده لمرمى دي غريغوريو، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى الدقائق الأولى من الشوط الثاني حين عزز النروجي إرلينغ هالاند النتيجة بهدف ثالث بعد عرضية أخرى من ماتيوش نونيش (52).

وحاول المدرب الكرواتي إيغور تودور تدارك الموقف وأجرى تبديلات بالجملة، أبرزها دخول النجم التركي كينان يلديز بدلا من كومباينرز، لكن شيئا لم يتغير بل جاء الهدف من الجهة الأخرى عبر فيل فودن بعد أقل من 3 دقائق على دخوله، وذلك بتمريرة من البرازيلي سافينيو الذي وصلته الكرة من هالاند بعد ركلة حرة نفذها إيدرسون (69).

ومن تسديدة رائعة أطلقها قوسية من خارج المنطقة إثر ركلة ركنية، عمق سافينينو جراح يوفنتوس وأضاف الهدف الخامس (75)، قبل أن يقلص الصربي دوشان فلاهوفيتش الفارق بعد تمريرة بينية من يلديز (84).