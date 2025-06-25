وذكرت صحيفة الغارديان، أن ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة الأميركية، يُعيق تدريبات اللاعبين ويؤثر على أدائهم أثناء المباريات، في منافسات كأس العالم للأندية.

وتُقام أغلب المباريات، في وقت الظهيرة أو عند الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، وهو توقيت لا يناسب الجماهير الأميركية، بل يتماشى مع توقيت المشاهدين الأوروبيين، بحسب الصحيفة.

وأشار المصدر، إلى أن "الفيفا" يمكنها جدولة المباريات في أوقات أقل حرارة وألطف جوا، لكن ذلك لن يتناسب مع المشاهد الأوروبي، ولن يرضي الجماهير ولا المعلنين ولا القنوات الناقلة.

وكان فريق تشلسي الإنجليزي قد اختصر حصة تدريبية له قبل مباراته ضد الترجي التونسي بسبب الحرارة المرتفعة.

كما تعرض لاعب من بنفيكا البرتغالي لحالة إعياء بسبب الحرارة الشديدة، خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني، مساء الثلاثاء.

وانتشرت لقطات للاعبي الاحتياط في الفرق الكبرى، وهم يتابعون المباراة من داخل غرف تغيير الملابس، عبر شاشة التلفاز، تجنبا للتواجد داخل الملعب، وهي حالة جسدت أضرار المناخ على البطولة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن هذه الأجواء ستُشكل تحديا أمام الفرق الأوروبية، سواء في منافسات "مونديال الأندية" أو في كأس العالم المرتقب تنظيمه في الولايات المتحدة سنة 2026.