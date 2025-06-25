وانضم الترجي إلى الوداد المغربي والعين الإماراتي من المجموعة السابعة، والأهلي المصري من الأولى، بينما تبقى فرصة الهلال السعودي في التأهل إلى ثمن النهائي قائمة من المجموعة الثامنة.

وتأهل تشلسي عن المركز الثاني خلف فلامنغو البرازيلي الذي تعادل مع لوس أنجلوس إف سي الأميركي 1-1 في أورلاندو، علما أنه ضمن الصدارة قبل انطلاق هذه الجولة.

وبدا أن الترجي تأثر بغياب نجمه الجزائري يوسف بلايلي الموقوف، فلم تكتمل هجماته وفشل بالتسديد على المرمى طوال المباراة، مقابل سيطرة شبه مطلقة من تشلسي الذي دخل المباراة من دون عدد من لاعبيه الأساسيين.

وأثمر ضغط تشلسي في نهاية الشوط الأول عن هدفين في دقيقتين، الأول برأسية توسين أدارابيويو والثاني بتسديدة ليام ديلاب.

وفي نهاية الشوط الثاني، سجل البديل تايريك جورج الثالث بتسديدة قوية حاول حارس الترجي بشير بن سعيد التصدي لها، لكنها أكملت طريقها إلى المرمى.

وفي المباراة الثانية، كاد فلامنغو يسقط أمام لوس أنجلوس إف سي بهدف الغابوني دينيس بوانغا (84)، لكن البديل والاس يان أنقذه بهدف التعادل (86).