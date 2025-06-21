وتعادل الأهلي سلبا أمام إنتر ميامي في الافتتاح، ثم تعرض للهزيمة 0-2 أمام بالميراس البرازيلي.

وعلى الرغم من التعثر، يحتفظ الأهلي بفرصة ضئيلة للعبور إلى دور الـ16 من المونديال، بشرط وقوع سيناريو معين.

سيناريو تأهل الأهلي

الأهلي يحتاج للفوز على بورتو البرتغالي في المباراة الأخيرة.

الأهلي يحتاج "لهدية" من بالميراس البرازيلي، وهي الانتصار على إنتر ميامي بأكبر نتيجة ممكنة.

فوز الأهلي 1-0 يعني التأهل في حال خسارة ميامي بنتيجة 0-3.

فوز الأهلي 2-0 يعني التأهل في حال خسارة ميامي بنتيجة 0-2.

تعادل ميامي وبالميراس سيعني خروج الأهلي من البطولة، حتى في حال الفوز على بورتو.

تعادل أو هزيمة الأهلي أمام بورتو تعني الخروج من البطولة.

وسيواجه الأهلي بورتو فجر الثلاثاء، بينما سيخوض إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، مباراته الأخيرة أمام بالميراس في نفس اليوم والتوقيت.