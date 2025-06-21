وسجل بايرن هدفيه عبر الإنجليزي هاري كين (18) والفرنسي ميكايل أوليسيه (84)، بينما سجل لبوكا الأوروغوياني ميغيل ميرينتييل (66).

ورفع بايرن رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي (4 نقاط) الثلاثاء، بينما تجمد رصيد بوكا عند نقطة، وودع أوكلاند سيتي النيوزيلندي المسابقة بصفر نقاط.

وكان بنفيكا تغلب على أوكلاند سيتي بسداسية نظيفة في وقت سابق.

وبات بايرن ثاني المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي، بعد فلامنغو البرازيلي الذي هزم تشلسي الإنجليزي 3-1 في المجموعة الرابعة.