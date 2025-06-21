وحقق الترجي انتصارا ثمينا ومستحقا بهدف نظيف على لوس أنجلوس إف سي الأميركي، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وارتدى النجم الجزائري المخضرم يوسف بلايلي ثوب الإجادة في المباراة التي أقيمت بمدينة ناشفيل، إذ أحرز هدف الفريق التونسي الوحيد في الدقيقة 70، لينال جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

كما تقمص حارس مرمى الترجي البشير بن سعيد دور البطولة أيضا في اللقاء، بعدما تصدى لركلة جزاء من الغابوني دينيس بوانغا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان بإمكان الترجي إضافة المزيد من الأهداف خلال اللقاء، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من فرصة، ووقوف القائم والعارضة في وجه نجوم "شيخ الأندية التونسية".

بتلك النتيجة، حصد الترجي أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة، ليصبح في المركز الثالث بفارق هدف خلف تشلسي الإنجليزي صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في ذات الرصيد.

وبقي لوس أنجلوس في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط عقب تلقيه خسارته الثانية في المجموعة، ليصبح ثاني الفرق المودعة للمسابقة بعد مواطنه سياتل ساوندرز الأميركي، القابع في ذيل المجموعة الثانية.

في المقابل، بات فلامنغو البرازيلي أول المتأهلين لدور الـ16 في البطولة، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وأصبحت مباراته أمام لوس أنجلوس بمثابة تجربة للاعبيه قبل خوض غمار مرحلة خروج المغلوب.

أما الترجي، فأصبح يتعين عليه الفوز على تشلسي في الجولة الأخيرة، من أجل حجز مقعد في دور الـ16 للبطولة.