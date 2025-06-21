وأنهى تشلسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله بيدرو نيتو في الدقيقة 13.

لكن في الشوط الثاني، سجل برونو هنريكي هدف التعادل لفلامنغو في الدقيقة 62، ثم أضاف دانيلو دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وتلقى تشلسي ضربة موجعة بعد حصول نيكولاس جاكسون على بطاقة حمراء في الدقيقة 68.

واستغل فلامنغو النقص العددي في صفوف الفريق اللندني، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق والاس يان.

ورفع الفريق البرازيلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد تشلسي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وكان فلامنغو فاز في الجولة الأولى على الترجي التونسي 2-صفر، بينما انتصر تشلسي على لوس أنجلوس الأميركي بهدفين نظيفين.