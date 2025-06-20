وغاب مبابي (26 عاما) عن تعادل الريال 1-1 مع الهلال السعودي، في مستهل مبارياته بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في الولايات المتحدة، بسبب المرض، حيث كشف تشابي ألونسو، مدرب الفريق الملكي، عن إصابته بالحمى.

وأكد ريال مدريد لاحقا أن مبابي يعاني من "التهاب حاد في المعدة والأمعاء"، وأنه تم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والعلاج.

وفي وقت لاحق من مساء الخميس، أعلن النادي الإسباني أن مبابي عاد إلى معسكر الفريق التدريبي لمواصلة عملية التعافي.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي لريال مدريد: "غادر لاعبنا كيليان مبابي المستشفى بعد ظهر اليوم وعاد إلى معسكر الفريق التدريبي".

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "سيواصل مبابي تلقي العلاج الطبي الخاص، وسيعود تدريجيا إلى أنشطة الفريق".

ومن المقرر أن يخوض العملاق الإسباني مباراته الثانية في المجموعة ضد باتشوكا المكسيكي.

ويتقاسم ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب مجموعته مع الهلال بعد الجولة الافتتاحية، برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطتين خلف ريد بول سالزبورغ النمساوي، الذي فاز على باتشوكا 2-1.