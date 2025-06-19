وتقدم بالميراس بثنائية في مرمى الأهلي عن طريق وسام أبو علي في مرماه (49د الوقت الإضافي) وخوسيه لوبيز (59د).

وكانت المباراة بين الطرفين قد توقفت لعدة دقائق بسبب الطقس السيء.

وطلب المذيع الداخلي بملعب "ميتلايف" من الجماهير مغادرة الملعب بسبب الطقس السيئ، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البرازيلي بهدفين دون رد.

وبعد هذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي المصري في نقطة واحدة بالمركز الثالث، فيما أصبح رصيد بالميراس 4 نقاط بالمركز الأول.

وتعادل الأهلي في الجولة الماضية دون أهداف مع إنتر ميامي الأميركي، كما تعادل بالميراس بنفس النتيجة مع بورتو البرتغالي.

وسيلاقي الأهلي في المباراة الثالثة له بمونديال الأندية بورتو، يوم الثلاثاء.