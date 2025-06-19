وتوقفت مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد، التي أقيمت، الأربعاء، في الدقيقة 39 بعدما اقتحم لاعبو الأهلي البدلاء والجماهير الملعب اعتراضا على احتفال لاعبي الاتحاد بتسجيل الهدف الأول.

وذكر نادي الاتحاد في بيان، أنه تم إضرام النيران في حافلة الفريق.

وفر اللاعبون ومسؤولو كرة القدم من الملعب وسط اضطرابات جماهيرية خارج الاستاد.

وأظهرت لقطات تم تداولها على الإنترنت وقوع اشتباكات بين المشجعين وقوات الأمن داخل الملعب، وفي محيطه.

وأرجع الأهلي السبب في اندلاع الاضطرابات لـ "عمل استفزازي" من أحد لاعبي الاتحاد.

وذكر النادي في بيان، أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة والذخيرة الحية" ضد المشجعين في مقر النادي.

وأكدت تقارير إعلامية محلية إصابة الحكم البرتغالي فابيو خوسيه كوستا.