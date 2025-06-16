وقدم الأهلي أداء جيدا في مباراته الافتتاحية، وتعادل سلبا أمام ميامي، لكن بعض التصرفات من لاعبيه أثارت استياء الجماهير والمتابعين.

سخرية ياسر إبراهيم

البداية كانت من مدافع الأهلي ياسر إبراهيم، الذي حاول مرارا خلال اللقاء، استفزاز الأسطورة ليونيل ميسي، حتى وصل به الحد للسخرية من قصر قامة النجم الأرجنتيني.

هذه السخرية أثارت موجة غضب من محبي أسطورة الأرجنتين، وانقلبت على "المغمور" إبراهيم، الذي لا يعرفه أغلب مشجعي كرة القدم حول العالم، الذين وصفوا تصرفه بالمسيء لناديه.

عناد تريزيغيه

التصرف الأسوأ كان من نجم الفريق الجديد، محمود حسن تريزيغيه، والذي انتزع الكرة من زملائه، وأصر على تنفيذ ركلة الجزاء في الشوط الأول.

طلب تريزيغيه قوبل باستياء من المتخصصين بالتسديد، وسام أبو علي وأحمد سيد زيزو.

يذكر أن تريزيغيه أضاع الركلة، وتمت معاقبته بعدها من إدارة النادي الأهلي بغرامة مالية.

قميص ميسي

للقطة الثالثة كانت لطاهر محمد طاهر ومجدي أفشة، وهما واقفان على بوابة نادي إنتر ميامي بعد اللقاء، بينما حاولا الحصول على قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانتشرت صورة للاعبين وهما في نقاش مع الحارس الشخصي لميسي، في محاولة فاشلة لإقناعه بإحضار قميص ميسي.

وانتقدت جماهير "المارد الأحمر" اللقطة، واعتبروها مسيئة للأهلي وتاريخه.

أزمة بن شرقي

اللقطة الرابعة كانت لنجم الأهلي الجديد أشرف بن شرقي، الذي عمّق الأزمات داخل معسكر النادي، حيث بدت علاقة بن شرقي بالمدير الفني للأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو، سيئة حيث لم يشارك في عمليات الإحماء قبل مواجهة الفريق لإنتر ميامي.

وعلق حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج بقناة النادي أحمد شوبير بالقول: "بن شرقي لم يشارك في الإحماء، هو زعلان ولا إيه، الوضع يثير علامات الاستفهام".

كما قال الظهير الأيمن السابق للأهلي إسلام الشاطر إن بن شرقي لا يشعر بالراحة مع ريبيرو، وأن علامات استفهام تحيط بمستقبله مع الأهلي، فيما قال مهاجم الفريق السابق عمرو جمال إن اللاعب غضب من استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة إنتر ميامي.