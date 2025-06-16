وفيما يلي أبرز تلك المباريات التي دخلت التاريخ بالرقم "10":

دوري أبطال أوروبا 1979/1980

أياكس أمستردام الهولندي 10-0 أومونيا نيقوسيا القبرصي

قدّم نادي أياكس الهولندي عرضا هجوميا مذهلا أمام أومونيا القبرصي، وانتهت المباراة بفوز كاسح 10-0. تألق النجم سورين ليربي بتسجيل خمسة أهداف، في واحدة من أكبر النتائج بتاريخ المسابقة الأوروبية.

كأس العالم 1982 في إسبانيا

هنغاريا 10-1 السلفادور

حققت هنغاريا أكبر نتيجة في تاريخ نهائيات كأس العالم، عندما اكتسحت منتخب السلفادور بنتيجة 10-1 في دور المجموعات.

ورغم هذا الانتصار الكبير، فشلت هنغاريا لاحقا في التأهل إلى الدور الثاني.

كأس القارات 2013 في البرازيل

إسبانيا 10-0 تاهيتي

قدّم منتخب إسبانيا عرضا هجوميا ساحقا أمام منتخب تاهيتي في دور المجموعات، وانتهت المباراة بنتيجة 10-0. سجّل فيرناندو توريس أربعة أهداف، وأضاف ديفيد فيا ثلاثية، في مباراة أظهرت الفارق الكبير في المستوى بين الطرفين.

الدوري القطري 2018/2019

السد 10-1 العربي

في مباراة تاريخية ضمن دوري نجوم قطر، سحق نادي السد غريمه العربي بنتيجة 10-1. وخطف النجم الجزائري بغداد بونجاح الأضواء بتسجيل سبعة أهداف، ليحقق رقما قياسيا في البطولة.

كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة

بايرن ميونيخ الألماني 10-0 أوكلاند النيوزيلندي

انضمّ نادي بايرن ميونيخ إلى هذه القائمة الذهبية بعد فوزه الكاسح بنتيجة 10-0، الأحد، في مباراة قدّمت فيها كتيبة البافاري أداء مذهلا يعكس هيمنتها العالمية وقدرتها على سحق أي منافس.