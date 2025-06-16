وكان الأهلي المصري تعادل مع إنتر ميامي الأميركي بالنتيجة ذاتها، السبت، مما يعني فشل الفرق الأربعة في تسجيل أي أهداف في الجولة الأولى، وحصاد كل منها نقطة وحيدة.

ورغم سيطرة الفريق البرازيلي نسبيا، فرض بورتو التعادل السلبي على لقاء بالميراس.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس، الخميس، بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبورتو.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان لدور الـ16، الذي يعد أولى الأدوار الإقصائية في المونديال.