وبدت علاقة بن شرقي بالمدير الفني للأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو، سيئة حيث لم يشارك في عمليات الإحماء قبل مواجهة الفريق لإنتر ميامي الأميركي، ليلة الأحد، في افتتاح المونديال والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف.

وعلق حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج بقناة النادي أحمد شوبير بالقول: "بن شرقي لم يشارك في الإحماء، هو زعلان ولا إيه، الوضع يثير علامات الاستفهام".

كما قال الظهير الأيمن السابق للأهلي إسلام الشاطر إن بن شرقي لا يشعر بالراحة مع ريبيرو، وأن علامات استفهام تحيط بمستقبله مع الأهلي، فيما قال مهاجم الفريق السابق عمرو جمال إن اللاعب غضب من استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة إنتر ميامي.

وعانى النادي الأهلي مع انطلاق مبارياته بالبطولة من عدة أزمات، أبرزها إصابة نجم وسطه إمام عاشور والتي أبعدته عن البطولة تماما.

كذلك ظهر تنافس بين اللاعبين تريزيغيه، ووسام أبو علي، والمنتقل حديثا من الزمالك أحمد سيد زيزو، على تسديد ضربة جزاء حصل عليها النادي في الشوط الأول من مباراة إنتر ميامي، كانت كفيلة بإضافة ثلاث نقاط لرصيد الأهلي في المجموعة، لكن تريزيغيه أصر على التسديد وأضاع الركلة في النهاية.