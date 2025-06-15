واستهل الأهلي مشواره في المونديال، الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، بالتعادل بدون أهداف مع إنتر ميامي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات، للمسابقة المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وكان الأهلي قريبا من حصد النقاط الثلاث، لا سيما بعد الفرص العديدة التي سنحت له في الشوط الأول، والتي كانت من بينها ركلة الجزاء، التي أضاعها لاعبه محمود تريزيجيه، ليكتفي بالحصول على نقطة وحيدة، في المجموعة التي تضم أيضا فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وقال ريبيرو، الذي خاض مباراته الرسمية الأولى مع الأهلي، الذي تولى قيادته بعد المدير الفني المحلي المؤقت عماد النحاس، عقب المباراة التي أقيمت بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية: "لقد كانت هناك بعض الأخطاء في التحولات بالكرة، وسنحت لنا بعض الفرص التي لم نستطع ترجمتها لأهداف، وكان نجاحنا فيها سيؤدي لوضع القاء في مكان آخر".

وأضاف مدرب الأهلي في تصريحاته الإعلامية: "ربما نكون أبطأ مما ينبغي، كان هناك بعض الأخطاء في تمرير الكرة، ولكن في الوقت نفسه هناك بعض الإيجابيات التي خرجنا بها بشكل عام".

وبسؤاله عن اللقاء القادم للأهلي أمام بالميراس، الخميس القادم، في الجولة الثانية بالمجموعة، أوضح ريبيرو: "لقد انتهينا من المباراة الأولى، ويتعين علينا أن نصحح بعض الأوضاع قدر الإمكان ونحلل ما حدث اليوم حتى نتجنب الأخطاء التي ارتكبناها الليلة".

واختتم المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حديثه قائلا: "كان لدي شعور بالمفاجأة. هذه هي أول مباراة رسمية لي مع الأهلي، وبالطبع اللعب هنا غير اللعب داخل مصر وأنا سعيد جدا بوجودي هنا وتمثيل نادي القرن في إفريقيا، ونتمنى أن يكون لنا فرصة أفضل في لقاء بالميراس".