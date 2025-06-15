وأضاع محمود حسن (تريزيغيه) ركلة جزاء في الدقيقة 43 تصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري الذي لعب مع حارس الأهلي محمد الشناوي دورا أساسيا في حصول كل فريق على نقطة واحدة في مستهل المشوار.

وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على أول نقطة في مسيرته بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضا فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتُعد هذه النسخة أول تطبيق للصيغة الموسعة من المسابقة التي تضم أندية من جميع القارات، وتُختتم بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي في 13 يوليو.

وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الفرق خوضا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وخاض النادي مباراته رقم 26 في مسيرته ببطولة مونديال الأندية، التي يشارك فيها للمرة العاشرة، أمام إنتر ميامي.

وقبل مشاركته في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية، حقق الأهلي 10 انتصارات، محتلا المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق تحقيقا للفوز بالبطولة، بفارق انتصارين خلف ريال مدريد الإسباني (المتصدر)، فيما تعادل في مباراة وحيدة، وتلقى 14 خسارة، وأحرز لاعبوه 31 هدفا، كثاني أكثر الفرق تسجيلا بالمسابقة بفارق 9 أهداف خلف الريال، بينما استقبلت شباكه 39 هدفا.