ويستهل النادي الإيطالي مشاركته في البطولة، ليل الثلاثاء الأربعاء، أمام مونتيري المكسيكي، علما بأن القرعة أوقعته في المجموعة الخامسة مع ريفر بليت الأرجنتيني، وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

وأوضحت أنسا، أن رحلة طارمي (32 عاما) أُلغيت لأسباب أمنية بعد إغلاق المجال الجوي للبلاد.

وأشارت إلى أن إنتر يتواصل باستمرار مع اللاعب، في محاولة لإيجاد حل يتيح له الانضمام إلى زملائه قبل البطولة، لكن الوضع لا يزال معقدا نظرا للأسباب الأمنية.

وكان طارمي يشارك مع منتخب إيران في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تأهلت إيران مباشرة بعد تصدر المجموعة الأولى في التصفيات.

وانضم طارمي إلى إنتر ميلان في يوليو 2024 قادما من بورتو البرتغالي في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد حتى 2027 وهو أول لاعب إيراني يلعب في صفوف النادي الإيطالي.