وحجز منتخب أستراليا آخر بطاقة للعبور المباشر لنهائيات المونديال، عقب فوزه على مضيفه السعودي 2-1.

وتأهل عن قارة آسيا إلى كأس العالم مباشرة كل من إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

في المقابل، ستخوض 6 منتخبات مرحلة رابعة، هي السعودية وإندونيسيا والإمارات وقطر والعراق وعمان.

وستجرى قرعة هذه المرحلة يوم 17 يوليو المقبل، تقسم بموجبها المنتخبات الستة إلى مجموعتين تضم كل منها 3 منتخبات، وبعدها:

- المرحلة الرابعة (أكتوبر المقبل): يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

- المرحلة الخامسة (نوفمبر المقبل): يتنافس المنتخبان صاحبا المركز الثاني في مباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري.

- سيذهب الفائز منهما إلى ملحق عالمي يقام في مارس 2026، والفائز فيه يتأهل إلى كأس العالم.