ويصل ليندرس إلى ملعب الاتحاد مع مدرب الكرات الثابتة، جيمس فرينش، الذي أمضى 13 عاما في ملعب أنفيلد.

وتأتي التعيينات الجديدة، بعد رحيل 3 من أعضاء الجهاز الفني لغوارديولا.

وعمل ليندرس (42 عاما)، تحت إشراف الأيرلندي الشمالي، براندن رودجرز، ويورغن كلوب في نادي ليفربول.

ترك ليندرس النادي مع كلوب في نهاية موسم 2024 وتولى الإشراف على ريد بول سالزبورغ، لكنه أقيل في ديسمبر.

وقال البرتغالي، أوغو فيانا، مدير كرة القدم في سيتي "حصد بيبين وجيمس خبرة كبيرة في أدوراهما الفردية خلال السنوات القليلة الماضي".

ومر سيتي بموسم مخيب، فقد فيه لقب الدوري الإنجليزي مكتفيا بالمركز الثالث، بعد سلسلة تاريخية من 4 ألقاب متتالية، كما أخفق في إحراز أي لقب للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

ويخوض مونديال الأندية في كرة القدم في الولايات المتحدة وهو حامل اللقب، بعد تتويجه بالنظام القديم في السعودية قبل سنتين، ووقع في مجموعة تضم يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي.