وأوضح المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، السبت، أن الجهاز الفني يثق في قدرات اللاعبين "لأنهم في حالة مثالية للمشاركة في ظل خبراتهم الكبيرة"، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على الوصول لأفضل مستوى من كافة النواحي، وأن "الفريق متاح أمام الجميع للتواجد في الحسابات".

وعن زيزو المنتقل حديثا من الزمالك غريم الأهلي، الذي وصل السبت إلى الولايات المتحدة للحاق ببعثة الفريق، قال: "أنتظر مشاركته في التدريبات. جميع اللاعبين في القائمة لهم دور مهم في الفترة المقبلة".

كما أكد جاهزية الأهلي لخوض مباراة باتشوكا المكسيكي الودية، التي تجمع الفريقين استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية، المقام بين 15 يونيو الجاري و13 يوليو المقبل.

وقال إن المباراة مهمة للغاية وسوف يستغلها الفريق بشكل مناسب في التحضير والتجهيز للبطولة، حيث يواجه الأهلي في الافتتاح إنتر ميامي الأميركي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

وأضاف: "نستعد بقوة لمواجهة افتتاح كأس العالم للأندية، إلى جانب التعرف على المنافس بشكل أكبر، للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية قبل اللقاء".

وأوضح ريبيرو: "منذ وصلنا إلى هنا نحاول التعرف على قدرات اللاعبين بشكل كاف من خلال التدريبات، ولم نتوصل إلى الشكل النهائي للتشكيل، خاصة أن الفترة كانت قصيرة للغاية منذ توليت المهمة. سنعمل على استغلال العناصر المتاحة، وما يهمنا أن يكون أداء اللاعبين متماشيا بشكل سريع مع الجوانب الفنية التي نركز عليها".

وشدد على أن "أي فريق يشارك في بطولة بحجم كأس العالم للأندية يسعى لتحقيق أفضل النتائج ولمرحلة متقدمة"، وأن "الأهلي سوف يصب تركيزه على كل مباراة بشكل مستقل، حتى يمكن أن يصل لتحقيق أهدافه".

وقال إن عدد المباريات محدود، والمباراة الأولى تكون مهمة للغاية، والفوز بها يمنح دوافع للاستمرار في المنافسة بشكل أفضل، مشيرا إلى أن "لكل مواجهة حسابات مختلفة من أجل تحقيق أفضل النتائج".

وأضاف: "اختيار التشكيل بشكل عام يجري العمل عليه من خلال تحليل أداء اللاعبين والمجموعة المناسبة لكل مباراة، ومباراة باتشوكا مهمة لرؤية اللاعبين على أرض الواقع".

وتابع: "أعرف لاعبي الأهلي جيدا بعدما درستهم بشكل جيد عند اللعب ضدهم في وقت سابق، وبعد المباراة الودية سوف يصل الفريق إلى 12 حصة تدريبية، وهو عدد مناسب للوقوف على كل التفاصيل، ومع مرور الوقت تصبح الأمور أفضل، خاصة أن الأهلي ناد كبير واللاعبين سوف يتطورون بشكل أسرع".