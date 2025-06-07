وذكر الأهلي المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن زيزو سينضم لبعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ويتواصل معسكر الأهلي في ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأميركي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.