وقال قائد المنتخب البرتغالي، للصحفيين قبل مواجهة إسبانيا، يوم الأحد، في المباراة النهائية لدوري أمم أوروبا في ميونخ، إنه تلقى عروضا وأنه كانت هناك مفاوضات، لكنه اتخذ قراره بشكل حاسم.

وقال رونالدو :"لن أتواجد في مونديال الأندية. تواصلت معي بعض الفرق. البعض كان منطقيا والبعض الآخر لم يكن".

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي، الذي لم يتأهل للحدث الذي يضم 32 فريقا، يوم 30 يونيو الجاري.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) أثار شائعات بأن رونالدو قد يتواجد في ناد خر. وحدد الاتحاد الدولي فترة انتقالات خاصة حتى يوم الثلاثاء للأندية المشاركة في البطولة.

وسيحتاج رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، لتجديد تعاقده مع النصر أو الانضمام لفريق خر لمواصلة اللعب، ولكنه لا يفكر في الاعتزال حاليا.

وقال :" لا يوجد أمامي الكثير من السنوات للعب، ولكنني استمتع باللحظة".



