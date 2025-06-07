يواصل كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، تقديم أفضل عروضه في أعلى مستويات كرة القدم الدولية وتحقيق الأرقام القياسية، بعد أن قاد البرتغال إلى نهائي دوري الأمم.
وارتدى رونالدو شارة قيادة المنتخب البرتغالي، وسجل هدف الفوز لفريقه في المباراة التي تغلب فيها 2 / 1 على المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي بدوري أمم أوروبا يوم الأربعاء الماضي، ليضرب المنتخب البرتغالي موعدا مع المنتخب الإسباني في المباراة النهائية.
وبعد تسجيله للهدف رقم 137 مع المنتخب البرتغالي، عزز رونالدو تواجده على قمة ترتيب الهدافين التاريخيين في كرة القدم على صعيد المنتخبات (الأهداف الدولية).
وكان رونالدو كسر الرقم القياسي وهو في سن 36 عاما عندما سجل ثنائية في التصفيات الأوروبية أمام إيرلندا في سبتمبر 2021. بهذا رفع رونالدو سجله إلى 111 هدفا في 180 مع المنتخب البرتغالي، ليتخطى رقم الإيراني علي دائي.
وقبل أن يسجل الهدف من تمريرة نونو مينديز بسهولة أمام ألمانيا، كان رونالدو قد اقترب من التسجيل برأسية، وكان أيضا على بعد سنتيمترات قليلة من كسر التعادل مع بداية الشوط الثاني.
لم يكتفِ رونالدو بزيادة رصيد أهدافه القياسي أمام ألمانيا فقط، بل من خلال مشاركته يوم الخميس، وصل إلى ظهوره الدولي رقم 220، موسعا رقمه القياسي.
الأرقام القياسية لرونالدو:
- 137 هدفا دوليا
- 220 مباراة دولية
- المشاركة في 6 بطولات أوروبية
- التسجيل في 5 نسخ للبطولات الأوروبية (2004 و 2008 و2012 ، و2016 و2020)
- المشاركة في 30 مباراة ببطولة أمم أوروبا
- المشاركة في 74 مباراة أوروبية بما في ذلك التصفيات
- تسجيل 14 هدفا في البطولات الأوروبية
- تسجيل 55 هدفا في البطولات الأوروبية من بينها مباريات التصفيات
- التسجيل في 5 نسخ لكأس العالم (2006 و2010 و2014 و2018 و2022)
- المشاركة في 52 مباراة بالبطولات الأوروبية وكأس العالم
- تسجيل 22 هدفا في البطولات الأوروبية وكأس العالم
- المشاركة في 197 مباراة بالبطولات الأوروبية للأندية
- تسجيل 145 هدفا في البطولات الأوروبية للأندية
- تسجيل 140 هدفا في دوري أبطال أوروبا
- تسجيل 67 هدفا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا
- تسجيل 17 هدفا في دوري أبطال أوروبا (موسم 2013 / 2014)
- المشاركة في 183 مباراة بدوري أبطال أوروبا
- تسجيل أهداف في 11 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا
- التسجيل في 3 مباريات نهائية بدوري أبطال أوروبا