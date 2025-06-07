وارتدى رونالدو شارة قيادة المنتخب البرتغالي، وسجل هدف الفوز لفريقه في المباراة التي تغلب فيها 2 / 1 على المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي بدوري أمم أوروبا يوم الأربعاء الماضي، ليضرب المنتخب البرتغالي موعدا مع المنتخب الإسباني في المباراة النهائية.

وبعد تسجيله للهدف رقم 137 مع المنتخب البرتغالي، عزز رونالدو تواجده على قمة ترتيب الهدافين التاريخيين في كرة القدم على صعيد المنتخبات (الأهداف الدولية).

وكان رونالدو كسر الرقم القياسي وهو في سن 36 عاما عندما سجل ثنائية في التصفيات الأوروبية أمام إيرلندا في سبتمبر 2021. بهذا رفع رونالدو سجله إلى 111 هدفا في 180 مع المنتخب البرتغالي، ليتخطى رقم الإيراني علي دائي.

وقبل أن يسجل الهدف من تمريرة نونو مينديز بسهولة أمام ألمانيا، كان رونالدو قد اقترب من التسجيل برأسية، وكان أيضا على بعد سنتيمترات قليلة من كسر التعادل مع بداية الشوط الثاني.

لم يكتفِ رونالدو بزيادة رصيد أهدافه القياسي أمام ألمانيا فقط، بل من خلال مشاركته يوم الخميس، وصل إلى ظهوره الدولي رقم 220، موسعا رقمه القياسي.

الأرقام القياسية لرونالدو: