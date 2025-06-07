وتقدم المغاربة عن طريق نجم باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي من ضربة رأس، بعدما تابع ضربة ركنية نفذها زميله إلياس بن صغير في الدقيقة 80.

وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني لـ"أسود الأطلس" من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتعرض المنتخب التونسي لنقص عددي، بعد طرد لاعبه علي العابدي في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويسعى المنتخب المغربي، رابع مونديال قطر، إلى التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد بلوغه نهائيات 2018 و2022، ويتصدر المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 15 نقطة متفوقا على منتخب النيجر صاحب المركز الثاني (6 نقاط)، وتنزانيا في المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخب زامبيا في المركز الرابع بثلاث نقاط ويتذيل منتخب الكونغو الترتيب من دون رصيد.

ويلتقي منتخب المغرب نظيره البنيني وديا، الإثنين، قبل مواجهة النيجر في الجولة السابعة من التصفيات.

وعلى الجانب الآخر، يتصدر منتخب تونس المجموعة الثامنة للتصفيات برصيد 16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ناميبيا في المركز الثاني، و6 نقاط عن ليبيريا في المركز الثالث، ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويأتي خلفه منتخب مالاوي بـ6 نقاط، بينما يتذيل منتخب ساوتومي من دون رصيد.

ويلتقي المنتخب التونسي وديا مع زامبيا، الثلاثاء، قبل مواجهة ليبيريا في الجولة السابعة من التصفيات.