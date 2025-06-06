وانتهى، مساء الخميس، عقد "زيزو" مع نادي الزمالك بانتهاء الموسم الكروي (2024-2025) في مصر، بعد فوز الفريق الأبيض بلقب كأس مصر 2024-2025، بعد تغلبه على بيراميدز في المباراة النهائية.

وقامت إدارة الأهلي بتسجيل عقد اللاعب في اتحاد الكرة المصري، الجمعة، لضمان قيده في القائمة الأولية للفريق التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن ينضم اللاعب خلال ساعات إلى معسكر الأهلي في الولايات المتحدة.

ووقع "زيزو" على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

ويأتي انتقال "زيزو" الذي انتهى عقده رسمياً مع نادي الزمالك إلى الغريم التقليدي الأهلي، ليمثل ضربة قوية في سوق الانتقالات، ويدعم صفوف "المارد الأحمر" بواحد من أبرز اللاعبين في مصر خلال السنوات الأخيرة، والمعروف بقدراته الفنية العالية وحسمه للأمور داخل الملعب.

ويُعد أحمد مصطفى "زيزو"، من أهم لاعبي الفارس الأبيض في السنوات الأخيرة وأفضلهم، نظرًا لمساهماته التهديفية في العديد من البطولات التي حاز عليها الفريق، بالإضافة لتألقه وسط سقوط النادي في بعض المناسبات.

وخلال رحلة "زيزو"، التي بدأت مع الزمالك منذ 7 مواسم وتحديدًا في يناير 2019، خاض "زيزو" مع الفارس الأبيض 260 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 84 هدفا، وصنع 71 مباراة.

وتمكن "زيزو"، من الحصول على 9 بطولات، 2 بطولة الدوري المصري، 2 بطولة الكونفدرالية، 2 كأس مصر، 1 السوبر المصري، 2 السوبر الإفريقي.