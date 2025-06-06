وجاء تأهل منتخب الأردن بعد فوزه على مضيفه العماني 3-0 في مسقط، وهزيمة العراق في عقر داره أمام نظيره الكوري الجنوبي 0-2.

وعاش الأردنيون ساعات على أعصابهم وهم يتابعون مباراتي منتخبهم وسلطنة عمان أولا، ومن ثم مباراة العراق أمام كوريا الجنوبية.

وضمن منتخب "النشامى" تأهله إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد هزيمة "أسود الرافدين"، لتنطلق الاحتفالات في شوارع الأردن بأناشيد النصر وأبواق السيارات التي حملت الأعلام الأردنية.

وأُطلقت عروض "الدرون" في سماء عمان على أشكال لاعبي كرة قدم وجمل مكتوب عليها "عبي الملعب نشميين" و"كلنا معكم" و "قربت يا نشامى" قبل انتهاء مباراة العراق وكوريا الجنوبية والتأهل رسميا.

ويدين المنتخب الأردني بالفضل في الفوز على عمان للاعبه علي علوان الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء و51 و64.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.