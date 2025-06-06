ولا تزال البرازيل في المركز الرابع في ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 22 نقطة، بينما يحتل منافسه الإكوادور المركز الثاني برصيد 24 نقطة خلف الأرجنتين بطلة العالم والتي تأهلت بالفعل.

وستستضيف البرازيل منتخب باراغواي في ساو باولو، الأربعاء المقبل، ويمكنها أن تحجز مقعدها مبكرا في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى كأس العالم.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت فازت باراغواي 2-صفر على ضيفتها أوروغواي.

وسجل ماتياس غالارزا الهدف الأول لصاحب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 13 قبل أن يضاعف خوليو أنسيسيو النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 81.

وارتفع رصيد باراغواي إلى 24 نقطة في المركز الثالث متأخرة بفارق الأهداف عن الإكوادور بعد 15 مباراة، فيما تجمد رصيد أوروغواي عند 21 نقطة في المركز الخامس.