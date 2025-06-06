وكتب الملك عبد الله على منصة "إكس": "أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم".

وأضاف العاهل الأردني: "هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم".

واختتم بتوجيه "شكر خاص لجمهورنا الوفي الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد".

ونشر الديوان الملكي الأردني صورا للملك عبد الله وهو يرتدي قميص المنتخب الأردني الذي يحمل الرقم 99 وهو جالس يتابع مباراة الأردن مع سلطنة عُمان من مقر السفارة الأردنية في لندن حيث يقوم بزيارة عمل.

وتأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد فوزه على مضيفه العماني 3 - صفر، وفوز كوريا الجنوبية على العراق 2-0، الخميس.

وبذلك، تصدرت كوريا الجنوبية المجموعة الثانية 19بـ نقطة، متبوعا بالأردن 16 نقطة.

وهذه أول مرة يتأهل فيها المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم، علما أن المونديال المقبل سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.