وسجل بيراميدز، بطل دوري أبطال إفريقيا، هدف التقدم عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 78.

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين غير أن النتيجة لم تتبدل، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للزمالك بفوزه بها 8-7.

وسجل للزمالك من ضربات الترجيح كل من حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ومحمود بنتايج ومحمود حمدي الونش وناصر ماهر ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمود عبد الرازق شيكابالا، فيما أضاع كل من مصطفى شلبي ومصطفى الزناري.

وعلى الجانب الآخر، سجل لبيراميدز كريم حافظ ومروان حمدي وأحمد توفيق ويوسف إبراهيم ووليد الكرتي وبلاتي توريه ومحمد حمدي وأضاع مصطفى فتحي وأحمد سامي وعلي جبر.

وجاء الفوز بالكأس ليعوّض جماهير الزمالك عن خيبة الإخفاق في بطولتي الدوري وكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) في الموسم الماضي.

وبات الزمالك على بعد عشر ألقاب من غريمه التقليدي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، الأهلي، علما أن الزمالك نجح في الفوز باللقب لأول مرة منذ فوزه بنسخة موسم 2020/2021.