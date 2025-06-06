ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى متأخرة بفارق نقطتين عن إيران المتصدرة والتي انتزعت بطاقة التأهل المباشر الأولى في مارس الماضي فيما بات رصيد الإمارات 14 نقطة في المركز الثالث.

ولا يزال بإمكان الإمارات المنافسة على التأهل لكأس العالم باحتلالها أحد المركزين الثالث أو الرابع في المجموعة ثم المنافسة

في الملحق القاري.

ويتأهل أول فريقين في المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة أخرى من التصفيات القارية.

وكانت الإمارات، التي يقودها المدرب الروماني كوزمين أولاريو لأول مرة، الطرف الأكثر سيطرة وخطورة وسنحت له عدة فرص لكنه لم ينجح في الوصول إلى المرمى.

وبادر منتخب الإمارات بالهجوم واقترب من هز الشباك في الدقيقة السادسة إثر ركلة ركنية نفذها علي صالح وتابعها فابيو ليما ليسدد مباشرة لكن الكرة استقرت في أحضان الحارس الأوزبكي أوتكير يوسوبوف.

وأطلق صالح ركلة حرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 38.

ومع انطلاق الشوط الثاني سنحت لأوزبكستان الفرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 52 إثر تمريرة عرضية من خوجي أكبر عليجونوف تابعها عباسبيك فايزوللاييف بضربة رأس ارتطمت بالعارضة.

وبعدها بثماني دقائق ردت الإمارات إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة حولها لوكاس بيمنتا بضربة رأس لكن حارس الضيوف تصدى لها بنجاح.

وضغطت الإمارات لتهدر فرصة جديدة في الدقيقة 70 بعد سلسلة من التمريرات قبل أن تصل الكرة إلى ليما داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أبعدها حارس أوزبكستان بصعوبة.

وسعى فريق المدرب أولاريو لخطف هدف الفوز ليحافظ على آماله في التأهل المباشر لكن دفاع أوزبكستان نجح في الصمود.

وتقام الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، إذ تلتقي أوزبكستان مع قطر في طشقند وقرغيزستان مع الإمارات في بيشكك وإيران مع كوريا الشمالية في طهران.

وستكون نسخة 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا مقابل 32 في نسخة 2022 في قطر.