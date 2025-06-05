ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية الذي تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف الأردن، في انتظار مباراته مع مضيفه العراقي في وقت لاحق الخميس.

على الجانب الآخر تجمد رصيد منتخب عمان عند 10 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف العراق في المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن فلسطين الخامس، و5 نقاط عن منتخب الكويت صاحب المركز السادس والأخير.

ويدين المنتخب الأردني بالفضل في الفوز للاعبه علي علوان الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء و51 و64.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.