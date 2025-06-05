وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي، الأربعاء، أنه تلقى خطابا رسميا من اتحاد الكرة المصري بأن عقد زيزو ينتهي مع نهاية مباراة الفريق الأبيض، الخميس، أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

وأضاف: "عقد اللاعب (زيزو) مازال مستمرا مع النادي، وينتهي بتاريخ أول يوليو المقبل، تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده، فضلًا عن تمسك النادي بالموعد الرسمي المعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم (أعلى جهة رياضية لكرة القدم في العالم) بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30 يونيو الجاري، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي ناد آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي ناد آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي".

وأوضح: "لائحة المسابقات لم تقصر نهاية الموسم الرياضي على البطولات التي ينظمها الاتحاد فقط، على النحو الوارد في رد الاتحاد مما يعد مخالفة للائحة المسابقات بل جاء بنص اللائحة نصا بأن الموسم ينتهي بنهاية آخر مباراة تنظمها الرابطة (سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري مصري للمحترفين)، ومن ثم فإن ما ورد بخطاب الاتحاد فيما يتعلق بنهاية الموسم بآخر مباراة ينظمها الاتحاد يشكل خطأ ومخالفة لصريح نص اللائحة".

وحمل رد الزمالك التأكيد بتحمل اتحاد الكرة كامل المسؤولية لمخالفة لوائح فيفا، ومخالفة لائحة المسابقات للموسم الحالي وعقد اللاعب، وكذلك تحمل اتحاد الكرة لكامل الأضرار التي تُصيب نادي الزمالك جراء تلك المخالفات، مع تحمل الاتحاد المسؤولية القانونية عن تلك المغالطات التي شابت الخطاب الوارد للزمالك اليوم.

وكان زيزو رفض التجديد للزمالك، فيما ربطته تقارير إخبارية بالانضمام هذا الصيف لصفوف الغريم التقليدي الأهلي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.