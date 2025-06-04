الصفقة لم تحسم بعد بشكل رسمي، لكن المفاوضات بلغت مراحل متقدمة، ويمكن الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن العقد المحتمل سيكون لموسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حسب رغبة الطرفين ووفقا لأداء اللاعب خلال الموسم.

كان بوبان يلعب في صفوف ميلان، وكان مصدر إلهام لمودريتش منذ الصغر، حيث أشار التقرير إلى أن علاقة الصداقة التي تربط مودريتش ببوبان لعبت دورا مهما في اتخاذه هذا القرار.

ورغم بلوغه سن 39، يريد مودريتش المشاركة في كأس العالم للأندية 2026، لخوض آخر بطولة له مع المنتخب الكرواتي، ويرى في الانضمام إلى ميلان فرصة مناسبة للاستمرار في مستوى تنافسي قوي، خصوصا في ظل أجواء الدوري الإيطالي المعروفة بطابعها البدني والتكتيكي، وفقا لـ"ماركا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن غياب ميلان عن المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل يُعد أمرا إيجابيا بالنسبة لمودريتش، إذ لا يرغب بأي حال من الأحوال مواجهة فريقه السابق ريال مدريد.

"ماركا" أوضحت أيضا أن كل المؤشرات تشير إلى أن لوكا مودريتش سيرتدي قميص ميلان لموسم واحد مع خيار التمديد، في تجربة قد تكون الأخيرة له في عالم كرة القدم الأوروبية، ومع ذلك، يتعيّن عليه إنهاء آخر التزام له مع ريال مدريد، والمتمثل في المشاركة في كأس العالم للأندية.