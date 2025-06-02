وحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن ترنت وصل إلى مدريد، الجمعة، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى النادي الملكي.

وقررت إدارة ريال مدريد دفع مبلغ يقدر بـ10 ملايين إسترليني، مقابل تسجيل اللاعب الإنجليزي الدولي خلال فترة الـ29 يوما التي تسبق انتهاء عقده رسميا، مع انقضاء شهر يونيو الجاري.

ويسعى وصيف الدوري الإسباني أن يشرك لاعبه الجديد في كأس العالم للأندية التي تنطلق في الولايات المتحدة خلال أيام، على أمل الفوز باللقب والحصول على مبلغ ضخم.

وحسب "تلغراف"، سيحصل الفريق المتوج بمونديال الأندية بنظامها الجديد على 125 مليون دولار.

وكان ترنت أعلن قبل أيام نهاية رحلته مع ليفربول، بعد مساهمته في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.