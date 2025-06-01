وتوج الفريق الباريسي بباكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز تاريخي على إنتر الإيطالي بخماسية نظيفة السبت ليحصد الثلاثية بعد أن توج بطلا للدوري الفرنسي والكأس المحلية.

وعادت بعثة سان جيرمان من ميونيخ مسرح المباراة النهائية عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت باريس قبل أن يتوزع اللاعبون في حافلتين باتجاه الشانزيليزيه حيث يتوقع حضور مئة ألف شخص.

وهتف أنصار سان جيرمان: "نحن الأبطال، هنا، باريس"، وسط المفرقعات في احتفالية مشهودة.

وكان أنصار الفريق بدؤوا احتفالاتهم مبكرا من خلال متابعة لقطات من المباراة النهائية على شاشة عملاقة.

وقالت الطالبة كاميل البالغة من العمر 22 عاما "كان الأمر رائعا بالأمس ولم أصدق ما حصل، سيطرنا على مجريات اللعب والآن نلمس حقيقة أننا أبطال أوروبا".

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفراد الفريق لاحقا، لتهنئتهم في الإليزيه.

وقال الرئيس الفرنسي خلال الاستقبال: "أنتم على قمة أوروبا. كنتم متعطشين وتملكون رغبة كبيرة وقد أنجزتم المهمة".

وتابع: "آمل أن أراكم هنا أيضا العام المقبل مع نجمة ثانية على القميص لأني أعرف تماما أنكم لا زلتم متعشطين للمزيد".