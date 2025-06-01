وتُشكّل الجائزة دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي ديمبيلي للحصول على جائزة الكرة الذهبية المرموقة في 22 سبتمبر المقبل.

وأنهى ديمبيلي الموسم الحالي بـ33 هدفا مع 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، مساهما على وجه الخصوص بتتويج فريقه بباكورة ألقابه في دوري الأبطال في إنجاز طال انتظاره، ناهيك عن لقبي الدوري الفرنسي والكأس المحلية.

وكان المدرب الإسباني لويس إنريكي من وجد الصيغة السحرية لديمبيلي، بعد تحويله من جناح أيمن إلى قلب هجوم "وهمي"، وهو مركز بين المهاجم الصريح وصانع الألعاب. تواجد الفرنسي في طليعة عملية بناء الهجمات واللمسات الأخيرة.

وقال إنريكي بعد مباراة اللقب السبت: "شخصيا أمنح جائزة الكرة الذهبية لعثمان ديمبيلي، فقط بسبب طريقته الدفاعية".

وأضاف: "هذا هو التواضع، أعتقد بصدق أنه يستحق الفوز بها ليس فقط لأهدافه ولكن أيضا لدفاعه".

ويعد أيضا نجما برشلونة الاسباني، اليافع لامين يامال، والبرازيلي رافينيا وحارس سان جيرمان الإيطالي دوناروما من بين أبرز المرشحين للجائزة الفردية المرموقة.

وفي سياق متصل، اختير ديزيريه دويه أفضل لاعب شاب في دوري الأبطال لهذا الموسم. دويه، الذي سيبلغ الـ20 من عمره الثلاثاء، سجل هدفين وقدّم تمريرة حاسمة في نهائي السبت.