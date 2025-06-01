ومع عودة الفريق من ألمانيا إلى فرنسا ستنظم احتفالات لافتة، تتضمن جولة للاعبين على متن حافلة، تتحرك من ساحة الشانزليزيه إلى قوس النصر قبل استقبالهم في القصر الرئاسي (الإليزيه).

ونقل موقع "لو تيليغرام" الفرنسي عن محافظ شرطة باريس، لوران نونيز، قوله إن الموكب سيسير من شارع الشانزليزيه إلى قوس النصر، وسيكون اللاعبون على متن حافلة ذات طابقين تسير على جانب الطريق.

كما تم تجهيز 3 مناطق مخصصة للجمهور لمشاهدة الحافلة، كل واحدة تستوعب قرابة 35000 شخص، بسعة إجمالية تقدر بقرابة 110000 شخص.

وسيتمكن المتفرجون من متابعة مسار اللاعبين من المطار بفضل 6 شاشات عملاقة تم تثبيتها أمامهم.

بعد سيرهم في شارع الشانزليزيه، سيتوجه اللاعبون إلى "الإليزيه"، حيث سيتم استقبالهم من قبل رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

بعد ذلك، لإنهاء يوم الاحتفالات هذا، سيتوجه لاعبو باريس سان جيرمان إلى ملعب حديقة الأمراء لتقديم الكأس إلى الجماهير.